Comenzó el esports Arena 2025 en Salta: 15 horas de competencias y charlas gaming

Hoy comenzó en Salta el Esports Arena 2025, el primer evento de gamers del norte argentino. La jornada se desarrolla en el Centro de Convenciones, con actividades programadas desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche.

El evento está organizado por Infernales eSports, el club salteño referente de la región, y cuenta con una programación variada que combina competencias de videojuegos, espacios de entretenimiento y charlas técnicas. Entre los títulos que se disputan se encuentran Counter Strike, Warcraft 3, Starcraft 2, Free Fire, Mobile Legends, Valorant y Time for Night.

Además de los torneos, los visitantes pueden acceder a una zona de Arcade y a áreas de videojuegos casuales. También se realizan charlas sobre hacking y desarrollo de videojuegos, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer distintas facetas del mundo gamer.

Durante toda la jornada estarán presentes jugadores profesionales de Counter Strike como Baldu y Coco, quienes participan en la transmisión de los torneos y estarán disponibles para sacarse fotos con los asistentes.

Las actividades se desarrollan de manera simultánea: a partir de las 12 del mediodía comienza la programación principal en el escenario central, mientras que en otras salas se llevan a cabo torneos amateur. Entre estas actividades se incluyen competencias de ajedrez que se inician a partir de las 16 horas.

Desde temprano, los asistentes comenzaron a ingresar al Centro de Convenciones y a ocupar sus lugares, mientras los organizadores preparaban cada espacio para garantizar la continuidad de las actividades durante las más de 15 horas que dura el evento.

El Esports Arena 2025 marca la primera edición de un evento de esta magnitud en Salta y se desarrolla completamente en el Centro de Convenciones, ofreciendo una combinación de competencias, entretenimiento y aprendizaje sobre el mundo de los videojuegos, con la participación de creadores de contenido, jugadores profesionales y fanáticos del gaming.