Juventud Antoniana ya conoce a su rival: jugará ante Gimnasia de Chivilcoy y definirá de visitante

Tras derrotar 3 a 0 a Boca Unidos (3 a 2 en el global), Juventud Antoniana jugará la tercera etapa de la Reválida en el torneo Federal A y esta noche conoció a su rival: se trata de Gimnasia de Chivilcoy.
El conjunto del interior de Buenos Aires derrotó 2 a 1 a El Linqueño (3 a 2 en el global) y definirá en Chivilcoy por su ubicación en la tabla general.
El santo será local en el estadio Martearena el 19 de octubre y, en principio, definirá el 2 de noviembre en Buenos Aires (cabe recordar que no habrá fútbol el 26 de octubre por las elecciones legislativas).
El 10 de agosto pasado (por el Nonagonal), el santo y Gimnasia de Chivilcoy jugaron en Buenos Aires con victoria para ese conjunto por 1 a 0 con el tanto de Joel Piersigilli.
Los choques de la tercera etapa (faltan definirse algunos cruces)
Ida: 19 de octubre
Vuelta: 2 de noviembre.
- SPORTIVO BELGRANO (SF) vs. Posición 14 (L)
- ARGENTINO (MM) vs. Posición 13 (L)
- OLIMPO (BB) vs. Posición 12 (L)
- GIMNASIA (CH) vs. JUVENTUD ANTONIANA (L)
- SAN MARTÍN (F) vs. Posición 10 (L)
- DEPORTIVO RINCÓN (RDLS) vs. 9 DE JULIO (R) (L)
- SARMIENTO (LB) vs. SP. ATENAS (RC) (L)
(L) Hacen de local en el partido de ida.
Ordenamiento
- SPORTIVO BELGRANO
- ARGENTINO (MM)
- OLIMPO
- GIMNASIA (CH)
- SAN MARTÍN (F)
- DEPORTIVO RINCÓN
- SARMIENTO (LB)
- ATENAS
- 9 DE JULIO (R)
- COSTA BRAVA
- JUVENTUD ANTONIANA
- VILLA MITRE
- KIMBERLEY
- DOUGLAS HAIG
- GUILLERMO BROWN
- BARTOLOMÉ MITRE
Con información de Ascenso del Interior