Juventud Antoniana ya conoce a su rival: jugará ante Gimnasia de Chivilcoy y definirá de visitante

Tras derrotar 3 a 0 a Boca Unidos (3 a 2 en el global), Juventud Antoniana jugará la tercera etapa de la Reválida en el torneo Federal A y esta noche conoció a su rival: se trata de Gimnasia de Chivilcoy.

El conjunto del interior de Buenos Aires derrotó 2 a 1 a El Linqueño (3 a 2 en el global) y definirá en Chivilcoy por su ubicación en la tabla general.

El santo será local en el estadio Martearena el 19 de octubre y, en principio, definirá el 2 de noviembre en Buenos Aires (cabe recordar que no habrá fútbol el 26 de octubre por las elecciones legislativas).

El 10 de agosto pasado (por el Nonagonal), el santo y Gimnasia de Chivilcoy jugaron en Buenos Aires con victoria para ese conjunto por 1 a 0 con el tanto de Joel Piersigilli.

Los choques de la tercera etapa (faltan definirse algunos cruces)

Ida: 19 de octubre

Vuelta: 2 de noviembre.

SPORTIVO BELGRANO (SF) vs. Posición 14 (L)

Posición 14 ARGENTINO (MM) vs. Posición 13 (L)

Posición 13 OLIMPO (BB) vs. Posición 12 (L)

Posición 12 GIMNASIA (CH) vs. JUVENTUD ANTONIANA (L)

SAN MARTÍN (F) vs. Posición 10 (L)

Posición 10 DEPORTIVO RINCÓN (RDLS) vs. 9 DE JULIO (R) (L)

SARMIENTO (LB) vs. SP. ATENAS (RC) (L)

(L) Hacen de local en el partido de ida.

Ordenamiento

SPORTIVO BELGRANO ARGENTINO (MM) OLIMPO GIMNASIA (CH) SAN MARTÍN (F) DEPORTIVO RINCÓN SARMIENTO (LB) ATENAS 9 DE JULIO (R) COSTA BRAVA JUVENTUD ANTONIANA VILLA MITRE KIMBERLEY DOUGLAS HAIG GUILLERMO BROWN BARTOLOMÉ MITRE

Con información de Ascenso del Interior