Elecciones 2025
Fórmula 1
Pablo Duggan
Natacha Jaitt
Boca Junios
Gimena Accardi
Mariano Castro
Lionel Messi
Deportes

Franco Colapinto largará 15º en el GP de EEUU: "Ojalá vaya mejor el auto, aunque dudo"

Max Verstappen hizo el mejor tiempo y largará en la pole positión en Austin.
Sabado, 18 de octubre de 2025 19:38
Franco Colapinto largará 15º este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, mientas que Max Verstappen se dueño de la pole y será el primero de la grilla en el Circuito de las Américas. 

Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando cierta solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto, apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Tras la clasificación, el piloto argentino no se mostró muy optimista: "Por ahora no está funcionando loque quiero en esta pista, en las curvas rápidas voy bien, pero apenas llego a lo lento comienza a costar. Ojalá vaya mejor el auto mañana, aunque dudo".

"No estuve cómodo, me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto difícil de manejar", añadió el piloto argentino.

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada, en el Gran Premio de Estados Unidos.

La pole para Max

Max Verstappen, el piloto de Red Bull, consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

Verstappen, Norris y Leclerc.

Con la grilla definida, Verstappen buscará seguir peleando por el campeonato desde la posición de privilegio, mientras que Norris, segundo en la tabla de pilotos por delante de el neerlandés, y Leclerc intentarán arrebatarle el liderazgo en la salida.

