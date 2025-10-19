VIDEO. Colapinto se rebeló con su equipo y le ganó a su compañero Gasly con una gran maniobra

En el final del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó una maniobra tan buena como polémica dentro del equipo Alpine, al superar a Pierre Gasly.

Pese a que por radio le pidieron que no supere a su compañero, el argentino se adelantó a Gasly y escaló al 17° puesto, en el que finalizaría la carrera.

El pilarense había largado en la posición 15. Sufrió muchísimo la falta de ritmo en su Alpine y en ningún momento pudo pelear por ingresar a la zona de puntos, más allá de que llegó a estar 11 antes del ingreso a pits, para luego caer el 19.

“Era lo mejor para la situación en que estábamos, me estaba atacando mucho Bortoleto, y pasarlo era una forma de defenderme también, si no lo pasaba nos iba a pasar a los dos”, dijo Colapinto luego de la carrera, al ser consultado sobre su adelantamiento sobre Gasly. “Estábamos peleando por el P17, no tiene sentido discutir”, añadió.

Una muestra de lo que comentó el piloto argentinos sobre los problemas de ritmo de Gasly, fue que el francés también fue superado por Bortoleto y cruzó la meta en la última posición de la carrera. "Lo veremos dentro del equipo", dijo Gasly ante los medios, sobre lo sucedido.

Cuando se le recordó que Colapinto había recibido la orden de mantener su posición, Gasly se limitó a declarar que él cumplió su parte e insistió en la performance del coche: "Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo".