bandana
Pablo Quirno
Cristina Kirchner
Crimen de Jimena Salas
Ruta 51
Elecciones 2025
diálisis
Google
Clima en Salta
Copa Sudamericana
Deportes

U. de Chile vs. Lanús, EN VIVO: el granate gana 2 a 0 de visitante, mirá el minuto a minuto

El conjunto argentino busca el mejor resultado posible para luego definir en la Fortaleza.
Jueves, 23 de octubre de 2025 19:57
Lanús está venciendo a Universidad de Chile por 2 a 0, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los dos goles del conjunto granate fueron convertidos por Rodrigo Castillo, a los 25 y 29 minutos de la primera etapa.

Este partido de ida se disputa en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a puertas cerradas, por la sanción que pesa sobre la U de jugar sin público, tras los incidentes en la cancha de Independiente.

Partido en desarrollo...

Minuto a minuto de Lanús vs. U. de Chile

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

