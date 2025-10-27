La sanción a Gimnasia de Jujuy que lo deja prácticamente afuera de competencia: esto resolvió el Tribunal de Disciplina

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Después del escándalo ocurrido en Jujuy entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn por los cuartos de final de la Primera Nacional, cuando el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas de dirigentes locales tras el primer tiempo, el Tribunal de Disciplina ya dio su veredicto: el lobo quedó prácticamente afuera de competencia, ya que le dieron por ganado el partido al conjunto del sur por 3 a 0. Y atención porque si Gimnasia y Tiro derrota a Estudiantes de Río Cuarto, el rival que viene en semifinales es justamente Deportivo Madryn.

El partido, disputado el domingo pasado en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, iba 1-0 a favor de Gimnasia cuando, en el entretiempo, el árbitro Comesaña decidió suspender el encuentro. Según él mismo denunció, recibió amenazas en el vestuario proviniendo de dirigentes del conjunto jujeño.

La situación genera malestar en Jujuy porque un partido definitorio está envuelto en denuncias de amenazas al árbitro, lo que compromete la transparencia deportiva.

Cabe recordar que los cuatro partidos que deben disputar su encuentro de vuelta son:

Viernes 31/10 a las 21.30: Estudiantes de Río Cuarto - Gimnasia y Tiro (0 a 0)

Sábado 1/11 a las 13.45: Atlanta - Morón (0-1)

Domingo 2/11 a las 16: Deportivo Madryn - Gimnasia de Jujuy (3 a 0)

Domingo 2/11 a las 19.30: Estudiantes de Caseros - Tristán Suárez (0-0)

En caso de empates en el global, pasa el que define como local por ventaja deportiva.