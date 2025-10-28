Aumentaron los precios de las entradas: cuánto cuesta ver a los equipos salteños en la Primera Nacional y en el Federal A

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó nuevos valores para las entradas del fútbol argentino con aplicación inmediata desde la próxima fecha en todas las categorías.

La General, la denominada “popular”, de Primera División pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

La decisión surgió de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se desarrolló en la Casa Madre del fútbol argentino en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

La Mesa Directiva, comandada por el presidente Claudio Tapia, aprobó el cuadro tarifario que también alcanza a la Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y el futsal.

Cuánto cuesta ver a Gimnasia y Tiro y Central Norte

En el caso de la segunda categoría del fútbol argentino, la General aumenta de 18.500 a 24.000 pesos.

Eso es lo que abonará el público salteño para acompañar a Gimnasia y Tiro, que todavía sigue en competencia, y Central Norte, que reaparecerá en la Primera Nacional en el 2026.

Los hinchas del albo salteño pagarán los nuevos precios este año siempre y cuando el albo supere a Estudiantes de Río Cuarto, cuya revancha por los cuartos de final del segundo ascenso se disputará este viernes.

Para ver a Juventud Antoniana

Los aumentos también repercuten en la Primera B Metropolitana, cuyo valor ahora se fija en 20.000 pesos. Este mismo precio es el que abonaría el hincha de Juventud Antoniana si el equipo sigue en competencia en el Federal A: el domingo jugará la revancha contra Gimnasia de Chivilcoy, como visitante, por el play-off del segundo ascenso.

Si bien el Federal A es regulado por el Consejo Federal y no por la AFA directamente, cada vez que se fija un precio en la B Metropolitana impacta en el Federal A.

Tanto en Primera C como en el fútbol femenino, la entrada General queda en 18.000 pesos. El futsal registra un precio de 11.000 pesos para el acceso más económico.