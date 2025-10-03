Desde mañana, Salta vibra con lo mejor del tenis juvenil sudamericano: arranca la Copa Argentina

La ciudad de Salta será sede de un evento deportivo de jerarquía internacional: la Copa Argentina de Tenis, considerada la competencia juvenil más relevante del circuito sudamericano. El torneo, que forma parte del calendario COSAT Grado 1 e ITF J200, se desarrollará entre el 4 y el 11 de octubre en las instalaciones de Gimnasia y Tiro y del Club Sporting, con acceso libre y gratuito para el público.

La presentación oficial se realizó el juevesa en el Club Sporting, donde autoridades provinciales, municipales y dirigentes del tenis destacaron la magnitud de la cita. El torneo se dividirá en tres categorías: sub 14, sub 16 y sub 18, recibiendo a jugadores de diferentes provincias argentinas y países de Sudamérica.

El presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, sostuvo que “es muy importante que la ciudad albergue este tipo de competencias” y recordó que desde el municipio se promueve el programa Tenis en los Barrios, para acercar el deporte a todos los sectores.

En tanto, Álvaro Chalabe, vicepresidente de la Asociación Salteña de Tenis, resaltó el desafío de ser anfitriones del certamen más importante para juveniles: “Agradecemos la confianza de la entidad madre del tenis argentino en nuestra organización”.

Por su parte, Juan Pérez, secretario del Interior de la Asociación Argentina de Tenis, destacó el crecimiento que logró Salta en los últimos años: “Las autoridades se manejan muy bien y tienen una infraestructura magnífica. No tenemos dudas de que será un gran evento”.

El secretario de Deportes y Turismo de la Provincia, Federico Abud, subrayó el trabajo conjunto con el municipio y las asociaciones de tenis, señalando que la competencia no solo representa una oportunidad deportiva, sino también turística por la llegada de delegaciones extranjeras.

Una de las grandes atracciones locales será Florencia Mardones, tenista salteña que competirá en la categoría sub 16. La jugadora, recientemente campeona en Perú, aseguró que se preparó para volver a festejar en su tierra. “Invito a todos a que se acerquen a ver tenis desde el 4 al 11 de octubre”, expresó.

Con promesas del tenis sudamericano, organización conjunta entre provincia, municipio y asociaciones, y entradas totalmente gratuitas, la Copa Argentina de Tenis se perfila como una cita deportiva imperdible para los amantes de este deporte en el norte del país.