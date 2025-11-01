PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

José Serrudo
Manuel Adorni
Encierro
Cambios en el Gabinete nacional
Manuel Adorni
Feriados 2025
pedofilia en salta
Andrés Calamaro en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Primera Nacional
José Serrudo
Manuel Adorni
Encierro
Cambios en el Gabinete nacional
Manuel Adorni
Feriados 2025
pedofilia en salta
Andrés Calamaro en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Tras la eliminación de Gimnasia y Tiro, Atlanta también quedó afuera: Morón es semifinalista en la Primera Nacional

Ya hay dos semifinalistas en la segunda categoría y comienzan a definirse los cruces.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 18:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Después de la derrota del viernes por la noche de Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto, esta tarde continuó la fase de cuartos de final en la Primera Nacional: Morón eliminó a Atlanta en condición de visitante (empataron 0 a 0, pero el gallito había ganado 1 a 0 en la ida). De esta manera, ya hay dos semifinalistas en la segunda categoría y comienzan a definirse los cruces.

Notas Relacionadas

Este domingo, a las 16, Deportivo Madryn recibe a Gimnasia de Jujuy, después de la polémica decisión del Tribunal de Disciplina al darle por ganado el primer partido a Madryn por 3 a 0. El equipo del sur tiene ventaja deportiva y el lobo deberá ganarle por cuatro goles o más para pasar. A las 18.15, en tanto, Estudiantes de Buenos AIRES y Tristán Suárez cerrarán la etapa tras un aburrido 0 a 0 en la ida y con solo empatar, el Pincha de Caseros estará clasificado.

De no producirse un milagro para Gimnasia de Jujuy, las semifinales serán entre Deportivo Madryn y Morón (el mejor clasificado de la tabla general contra el sexto) y Estudiantes de Río Cuarto (segundo en la general) ante el vencedor de Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez (cuarto y quinto, respectivamente).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD