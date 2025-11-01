Tras la eliminación de Gimnasia y Tiro, Atlanta también quedó afuera: Morón es semifinalista en la Primera Nacional

Después de la derrota del viernes por la noche de Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto, esta tarde continuó la fase de cuartos de final en la Primera Nacional: Morón eliminó a Atlanta en condición de visitante (empataron 0 a 0, pero el gallito había ganado 1 a 0 en la ida). De esta manera, ya hay dos semifinalistas en la segunda categoría y comienzan a definirse los cruces.

Este domingo, a las 16, Deportivo Madryn recibe a Gimnasia de Jujuy, después de la polémica decisión del Tribunal de Disciplina al darle por ganado el primer partido a Madryn por 3 a 0. El equipo del sur tiene ventaja deportiva y el lobo deberá ganarle por cuatro goles o más para pasar. A las 18.15, en tanto, Estudiantes de Buenos AIRES y Tristán Suárez cerrarán la etapa tras un aburrido 0 a 0 en la ida y con solo empatar, el Pincha de Caseros estará clasificado.

De no producirse un milagro para Gimnasia de Jujuy, las semifinales serán entre Deportivo Madryn y Morón (el mejor clasificado de la tabla general contra el sexto) y Estudiantes de Río Cuarto (segundo en la general) ante el vencedor de Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez (cuarto y quinto, respectivamente).