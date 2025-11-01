PUBLICIDAD

1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Primera Nacional
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
Elecciones en River Plate
Fiesta clandestina
Gimnasia rítmica
Deportes

La reconocida entrenadora de River, María Alejandra Hurtado, dictó una clínica de gimnasia rítmica en Salta

El microestadio Delmi fue escenario de una jornada de capacitación y aprendizaje para niñas y adolescentes que se forman bajo la guía de la profesora salteña Lorena Juárez.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 22:36
El microestadio Delmi fue escenario de una jornada de capacitación y aprendizaje para jóvenes deportistas salteñas. La prestigiosa entrenadora María Alejandra Hurtado, del Club Atlético River Plate, brindó una clínica de gimnasia rítmica (master class) destinada a niñas y adolescentes que se forman bajo la guía de la profesora Lorena Juárez, de la Asociación Salteña de Gimnasia, en el colegio de la Divina Misericordia.

Durante la actividad, Hurtado compartió con las participantes técnicas, dinámicas y metodologías de trabajo que se aplican en el alto rendimiento, generando una experiencia única de aprendizaje e inspiración para las jóvenes gimnastas.

Una referente nacional con proyección internacional

Hurtado es una de las entrenadoras más destacadas del país. Se desempeña desde 1983 en el Club River Plate, donde actualmente es Head Coach del equipo de gimnasia rítmica. Además, ha formado a gimnastas de nivel élite y de la selección nacional argentina, y ha representado al país en numerosos eventos internacionales como oficial técnica de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Su formación académica y profesional incluye una amplia trayectoria.

El encuentro en Salta permitió a las gimnastas locales acceder a una actualización técnica de primer nivel y fortalecer su motivación deportiva. “Fue una experiencia muy enriquecedora para las alumnas, quienes pudieron aprender directamente de una profesional de jerarquía internacional”, destacó la madre de una alumna.

La clínica concluyó con una foto grupal y un clima de entusiasmo generalizado entre las participantes, reflejo del creciente interés por la gimnasia rítmica en la provincia.

