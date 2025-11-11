Escándalo en España: Lamine Yamal desafectado de la selección de España por un tratamiento médico no autorizado

Lamine Yamal no jugará los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 con la selección de España, frente a Georgia y Turquía. El entrenador Luis de la Fuente decidió desafectarlo tras conocerse que el futbolista del Barcelona se sometió el lunes a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar una pubalgia, sin informar previamente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según un comunicado oficial, los médicos de la selección expresaron su “sorpresa y malestar” al enterarse del tratamiento recién a las 13.47 del lunes 10 de noviembre (hora de España), día en que comenzaba la concentración del plantel nacional. El procedimiento, realizado esa misma mañana, requiere entre siete y diez días de reposo.

Ante esta situación, el DT Luis de la Fuente resolvió liberar al jugador y convocó en su lugar a Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano, quien ya había sido citado en anteriores convocatorias.

“Nunca viví algo así”, dijo el entrenador

El seleccionador español manifestó su desconcierto por lo ocurrido: “Nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No teníamos noticias ni detalles; en temas de salud uno se queda sorprendido”, declaró en la radio pública RNE. Pese a su malestar, De la Fuente señaló que se trata de “procedimientos que suceden al margen de la selección” y que “hay que aceptarlo”.

Foto: EFE

La versión del Barcelona

Desde el club catalán salieron a aclarar que sí informaron a la RFEF sobre el tratamiento. Fuentes del Barcelona citadas por la agencia EFE aseguraron que la comunicación fue inmediata y que la intervención fue coordinada entre el cuerpo médico del club y el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación.

Además, explicaron que el tratamiento fue recomendado por el doctor belga Ernest Schilders, especialista en este tipo de lesiones, quien evaluó al futbolista tras el partido del domingo ante el Celta de Vigo. Durante esa consulta se acordó aplicar la radiofrecuencia para avanzar en la recuperación de la pubalgia que arrastra.

Nuevo reemplazo y antecedentes

Con la baja de Lamine Yamal, la selección española deberá encarar sus próximos compromisos —ante Georgia en Tiflis y Turquía en Sevilla— sin una de sus principales promesas. Jorge de Frutos ocupará su lugar.

La RFEF subrayó que la decisión de liberar al jugador busca “priorizar su salud y bienestar”, y le deseó una pronta recuperación. El episodio reaviva las tensiones entre el cuerpo técnico de España y el Barcelona, luego de que el DT azulgrana, Hansi Flick, cuestionara en septiembre el manejo físico de Yamal durante anteriores convocatorias.