Caves, listo para participar del sudamericano máster de atletismo

Se viene la edición XXII del Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo a desarrollarse en Santiago de Chile del 24 al 30 de noviembre del 2025 y los atletas salteños de Caves (Círculo de Atletas Veteranos de Salta) están listo para la gran cita regional.



Cabe destacar que la delegación salteña está integrada por Vilma Achuma, Azucena Fabián, Santiago Alvarado, Pedro Fernández, Ana Lía Álvarez, María Gamazo, Lastenia Arias, Adolfo Murga, María Arzalán y Carlos Murga.



También viajarán los competidores Ana María Ayala, Marcelo Padilla, Mirtha Comeliesi, María Riquelme, Daniel De Zuani, Argentina Tolaba, Lilia De Zuani, Juana Tolaba y Marta Echazú.



Cabe destacar que los atletas salteños partirán el próximo viernes 21 al país trasandino.

Las discliplinas



Los atletas que participarán del Sudamericano en Chile competirán en 100, 200, 400, 800, 1.500 y 5.000 metros, como así también en 5.000 metros marcha, 10 km ruta y 10 km ruta marcha, croos country, vallas cortas y vallas largas.



Además se competirá en 2.000 y 3.000 metros con obstáculos, 4x100 y 4x400, y media maratón. Asimismo habrá salto alto, con garrocha, largo y triple.

Otras disciplinas que estarán en juego comprenderán lanzamiento de bala, disco, martillo, jabalina y martelete, entre otras.

Todos los participantes y las disciplinas