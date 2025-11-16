PUBLICIDAD

18 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Viviana Canosa
Fórmula 1
Gobierno nacional
casos de sífilis
Causa Vialidad
Orquesta sinfonica ucasal
Caso $Libra
Ley de ministerios
Premios Olimpia
Streaming
Deportes

Caves, listo para participar del sudamericano máster de atletismo

El torneo se realizará a partir del 24 y hasta el 30 de noviembre en Chile. Los salteños viejan el 21.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 01:00
Se viene la edición XXII del Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo a desarrollarse en Santiago de Chile  del 24 al 30 de noviembre del 2025 y los atletas salteños de Caves (Círculo de Atletas Veteranos de Salta) están listo para la gran cita regional.


Cabe destacar que la delegación salteña está integrada por Vilma Achuma, Azucena Fabián, Santiago Alvarado, Pedro Fernández, Ana Lía Álvarez, María Gamazo, Lastenia Arias, Adolfo Murga, María Arzalán y Carlos Murga.


También viajarán los competidores Ana María Ayala, Marcelo Padilla, Mirtha Comeliesi, María Riquelme, Daniel De Zuani, Argentina Tolaba, Lilia De Zuani, Juana Tolaba y Marta Echazú.


Cabe destacar que los atletas salteños partirán el próximo viernes 21 al país trasandino.

Las discliplinas


Los atletas que participarán del Sudamericano en  Chile competirán en 100, 200, 400, 800, 1.500 y 5.000 metros, como así también en 5.000 metros marcha, 10 km ruta y 10 km ruta marcha, croos country, vallas cortas y vallas largas.


Además se competirá en 2.000 y 3.000 metros con obstáculos, 4x100 y 4x400, y media maratón. Asimismo habrá salto alto, con garrocha, largo y triple.
Otras disciplinas que estarán en juego comprenderán lanzamiento de bala, disco, martillo, jabalina y martelete, entre otras.

 

Todos los participantes y las disciplinas

 

 


 

 

Temas de la nota

