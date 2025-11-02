Gimnasia de Jujuy no logró hacer la épica en Madryn y quedó afuera: Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez definen el último pasaje

Gimnasia de Jujuy no pudo concretar la épica en el sur del país y perdió ante Deportivo Madryn por 1 a 0 (el global fue 4 a 0), después de una serie cargada de polémicas con supuestas denuncias y un claro beneficio hacia el club de Chubut.

De esta manera, ya hay tres equipos en semifinales: Estudiantes de Río Cuarto (eliminó a Gimnasia y Tiro); Deportivo Morón (dejó en el camino a Atlanta) y Deportivo Madryn. Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez se juegan el último pasaje a semis. En caso de un nuevo empate, el pincha será el que sacará boletos por su ventaja deportiva.