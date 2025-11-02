PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día de los Muertos
Día de la Santos Difuntos
Campeonato de enduro
Estudiantes
Federal A
Javier Milei
Cyber Monday
Primera Nacional
Falta de Compromiso
Día de los Muertos
Día de la Santos Difuntos
Campeonato de enduro
Estudiantes
Federal A
Javier Milei
Cyber Monday
Primera Nacional
Falta de Compromiso

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia de Jujuy no logró hacer la épica en Madryn y quedó afuera: Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez definen el último pasaje

Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez se juegan el último pasaje a semis. En caso de un nuevo empate, el pincha será el que sacará boletos por su ventaja deportiva.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 18:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Gimnasia de Jujuy no pudo concretar la épica en el sur del país y perdió ante Deportivo Madryn por 1 a 0 (el global fue 4 a 0), después de una serie cargada de polémicas con supuestas denuncias y un claro beneficio hacia el club de Chubut. 

De esta manera, ya hay tres equipos en semifinales: Estudiantes de Río Cuarto (eliminó a Gimnasia y Tiro); Deportivo Morón (dejó en el camino a Atlanta) y Deportivo Madryn. Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez se juegan el último pasaje a semis. En caso de un nuevo empate, el pincha será el que sacará boletos por su ventaja deportiva.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD