19°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Encuentro de mujeres
Coronel Moldes
entrevista
Rosaro de Lerma
Presupuesto provincial 2026
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Franco Colapinto
Tala ilegal en Salta
Deportes

Argentina perdió ante Alemania y quedó eliminado en la Copa Davis

El combinado nacional se despide del torneo, mientras que los teutones se enfrentarán a España, que viene de ganarle a República Checa 2-1.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 17:59
El Final 8 de la Copa Davis 2025 se disputa en Bolonia entre el 18 y 23 de noviembre. El equipo argentino, comandado por Javier Frana, cayó eliminada ante Alemania: Etcheverry venció a Struff 7-6 y 7-6 y le dio el primer punto de la serie a Argentina. Alexander Zverev venció por 6-4 y 7-6 a Francisco Cerúndolo y por último, Zeballos-Molteni perdió frente a Krawietz-Puetz 6-4, 4-6 y 6-7 (10-12).

El combinado nacional se despide del torneo, mientras que los teutones se enfrentarán a España, que viene de ganarle a República Checa 2-1.

