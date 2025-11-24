PUBLICIDAD

Gustavo Sáenz
Metán
Stranger Things
AFA
Fin de semana largo
Sarampión en Salta
River Plate
Cámara de Diputados de Salta
Torneo Clausura
Deportes

VIDEO. Barracas Central le ganó a Riestra 1 a 0 y se clasificó a cuartos del Torneo Clausura

El guapo venció al malevo en el tiempo extra con el gol de Nicolás Blandi.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 20:12
Barracas Central le ganó 1-0 a Deportivo Riestra, en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde enfrentará a Unión Santa Fe o Gimnasia La Plata.

En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, el delantero Nicolás Blandi marcó el único gol del partido a los 10 minutos del complemento del tiempo extra.

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.

Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.

 

Temas de la nota

