VIDEO. Barracas Central le ganó a Riestra 1 a 0 y se clasificó a cuartos del Torneo Clausura

Barracas Central le ganó 1-0 a Deportivo Riestra, en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde enfrentará a Unión Santa Fe o Gimnasia La Plata.

En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, el delantero Nicolás Blandi marcó el único gol del partido a los 10 minutos del complemento del tiempo extra.

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.

Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.