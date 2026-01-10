Usaban a mellizas de 7 años para vender droga y cayeron 39 narcos en Rosario

39 personas quedaron detenidas durante una serie de allanamientos en la ciudad santafesina de Rosario, donde además se encontraron tres niños en situación de vulnerabilidad que eran utilizados para la venta de drogas.

Se llevaron adelante 69 operativos entre la capital provincial, Villa Gobernador Gálvez, los barrios Las Flores y Plata de Rosario ya que estos lugares eran investigados por seis fiscales frente a casos de violencia y un homicidio, entre los conflictos, se involucró como herido a un menor de siete años.

Los niños hallados en los operativos son dos mellizas de siete años en un domicilio y un nene de once, en otra casa que era utilizada como punto de venta y fraccionamiento de estupefacientes, los tres en situaciones de vulnerabilidad y fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez.

Niños en situación de vulnerabilidad

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone explicó: “Fueron 3 niños en situación de vulnerabilidad, uno en un domicilio, dos en otro domicilio más, es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico donde el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad y de menores de edad”.

"Usaban a los menores para comerciar estupefaciente, hacían pasamanos, tenemos captadas secuencias fílmicas de personal policial que hizo tarea de campo”, continuó.

Por último, Carbone sostuvo que “son chicos y chicas que estaban con sus familias que se dedican a esa actividad”, mientras que fuentes oficiales señalaron que los padres de los menores “no están detenidos”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Regional, Matías Merlo, destacó el “trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, con las fuerzas federales, a los fines de que los hechos que van sucediendo poder tener una respuesta más inmediata”.

En las requisas se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibre y municiones, 1 kilo de cocaína -entre fraccionada y sin fraccionar, vehículos, gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para corte y fraccionamiento de drogas.