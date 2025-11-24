PUBLICIDAD

Stranger Things
AFA
Fin de semana largo
Sarampión en Salta
Cámara de Diputados de Salta
Torneo Clausura
El Tribuno en África
Incendio de pastizales
Turismo en Salta
River Plate
Deportes

La decisión de la AFA por el “pasillo” de espaldas de Estudiantes

La “protesta” de los futbolistas del “Pincha” por el título de Rosario Central sigue generando controversias.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 17:42
El “pasillo” de la polémica.
La controversia generada por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual escaló a las oficinas de la AFA. El Tribunal de Disciplina informó, a través del Boletín N° 6793 Bis, la apertura de un expediente contra Estudiantes de La Plata tras la protesta realizada por sus jugadores, quienes hicieron el pasillo de honor dando la espalda al plantel rosarino.

Se según supo la Agencia Noticias Argentinas, la AFA notificó formalmente a la dirigencia del club, incluyendo al presidente Juan Sebastián Verón, la comisión directiva y el capitán Santiago Núñez. Se les otorgó un plazo de 48 horas para formular su defensa y enviar su descargo por el "eventual incumplimiento" del protocolo de reconocimiento.

Además de las autoridades, el Tribunal mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones. Entre ellos figuran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario

De manera curiosa, Alario, quien era suplente, fue señalado por haberle comunicado previamente a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría.

El reglamento interno, publicado en el Boletín N° 6625 en febrero, establece que el pasillo de reconocimiento es obligatorio y debe realizarse "mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo"

Además, prohíbe explícitamente "gestos de burla o de provocación" que desvirtúen el espíritu del reconocimiento. La decisión de Estudiantes, que se tomó luego del informe arbitral de Pablo Dóvalo, profundiza la grieta con la dirigencia de la AFA.

