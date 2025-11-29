PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Clima en Salta
Qatar
Los Pumas 7s
Orán
Copa Libertadores
Ruta 51
Cortes de luz
Marcha del Orgullo 2025
Caída de Granizo
Clima en Salta
Qatar
Los Pumas 7s
Orán
Copa Libertadores
Ruta 51
Cortes de luz
Marcha del Orgullo 2025
Caída de Granizo

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Flamengo le ganó a Palmeiras y se quedó con la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia

Danilo anotó el único tanto del partido a los 21 minutos del complemento.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 17:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 Flamengo le gana a Palmeiras y por ahora se queda con la Copa Libertadores por el único tanto de Danilo a los 21 minutos del complemento en el estadio de Universitario de Lima, Perú.

 

 

 

La final de la Copa Libertadores 2025, que enfrenta a los gigantes brasileños Palmeiras y Flamengo en Lima, sufrió un retraso de 15 minutos en su horario de inicio por motivos de organización.

La CONMEBOL dispuso que el partido no comenzará a las 18:00 horas como estaba estipulado, sino a las 18:15 horas (hora argentina), debido a "problemas de organización" en el Estadio Monumental U Marathon.

 

Ambos equipos buscarán conquistar su cuarta corona continental en una final cargada de expectativas. Palmeiras llega tras una campaña con puntaje ideal en la fase de grupos, mientras que Flamengo lidera el Brasileirao a falta de dos fechas.

La final contará con una fuerte presencia argentina en el campo de juego, ya que la terna arbitral principal está compuesta por argentinos, con Darío Herrera como árbitro principal. El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD