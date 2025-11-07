Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil.

La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Brasil

El GP de Brasil tiene este viernes desde las 11.30 horas de la Argentina las prácticas libres, rumbo a la clasificación sprint.

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.