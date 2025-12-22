Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000

Matías Rossi fue protagonista del TC2000 en todas sus eras. Allá por el 2006, en una época dorada -su Chevrolet Astra quedó en la retina de los hinchas-; en 2013, un año después de que se inaugurara el Súper TC2000 con los motores V8, y en 2025, temporada inaugural de las SUV.

Tras haber terminado 3° en Junín, el corredor de Toyota consiguió su sexto título en la categoría, afirmándose como el segundo piloto con más conquistas, y se acercó a Juan María Traverso en el palmarés histórico.

"Todos soñamos con ganar una y este hijo de mil ya ganó seis", fue la palabra de Franco Vivian, escolta de Gabriel Ponce de León (obtuvo un triunfo emocionante) y uno de los contrincantes más fuertes que tuvo el Misil a lo largo del 2025. Su Chevrolet Tracker fue veloz, pero las Toyota Corolla Cross marcaron el pulso de la temporada y se disputaron la copa hasta el final.

Stang le puso presión

Emiliano Stang, compañero y rival del oriundo de Del Viso, lideró la carrera desde el comienzo y le puso presión a Rossi, que sabía que necesitaba terminar en el top 10 para coronarse. A poco menos de media hora de que concluyera la carrera, la copa quedó prácticamente asegurada: el puntero sufrió un pinchazo, se despistó y debió pasar por la zona de boxes. El pace car lo arrimó al grupo y pudo remontar hasta el 4° puesto, pero no le alcanzó para derribar al flamante hexacampeón.

"Estoy recontento y emocionado. Es difícil hablar en un momento así... Fue una carrera complicada, vi la situación de Emiliano y eso me generó una alarma, así que bajé el ritmo y cuidé el neumático porque faltaba mucho todavía. Fue un campeonato que parecía que estaba para definirse antes y que no se haya dado, siendo carreras, te hacía pensar que podía pasar de todo. Lograr el objetivo fue una descarga emocional", comentó la figura de 41 años, que no festejaba un título desde el 2020 -ese año ganó el TC2000 y Top Race- y conquistó su 11° trofeo en el automovilismo argentino.

Puntualizando en esta categoría, se distanció de Leonel Pernía, tercer piloto más ganador producto de sus cuatro éxitos, y se arrimó a Juan María Traverso.

Así, Rossi quedó a solo un título del récord histórico del "Flaco", máximo campeón del TC2000, y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la categoría, en el desembarco de los SUV.

Algo más atrás, con tres festejos cada uno, vienen Jorge Omar del Río, José María López y Ponce de León, que no campeona desde el 2005 y el año siguiente se permitirá soñar.