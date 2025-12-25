PUBLICIDAD

Deportes

“Feliz Navidad”: el look de Messi y Antonela Roccuzzo en la Nochebuena

El mejor futbolista de la historia celebró junto a su familia y amigos.
Jueves, 25 de diciembre de 2025 18:12
El mejor jugador de la historia, Lionel Messi, y su esposa, Antonela Roccuzzo, celebraron Navidad junto a su familia y amigos en su Rosario natal.

Roccuzzo fue la encargada de mostrar el look de ambos a través de un posteo en sus redes sociales donde le deseó una “feliz Navidad” a todos. Messi, por su parte, reposteó la publicación en sus historias de Instagram con el mismo mensaje que el de su esposa.

El astro argentino, que el año que viene irá por su segundo título en la Copa del Mundo con la Selección, lució una camisa manga corta, una bermuda y zapatillas blancas, mientras que Antonella llevaba puesto un vestido largo color amarillo.

En el posteo de Roccuzzo también se pudo observar una mesa con muchos platos, por lo que se estima que había más de 20 invitados. 

