Cachorros, otra vez deberá visitar a Boroquímica en Quijano

A Cachorros, ilusionado y comprometido con continuar a paso firme, el destino puso en su camino nuevamente a un rival que ya conoce: Social Boroquímica de Campo Quijano, al que visitará el próximo domingo, a las 17, en el choque de ida de los cuartos de final de Regional Amateur, Región Norte.

El tricolor, que viene de eliminar a Río Dorado de Apolinario Saravia con un global de 5 a 3, tendrá en frente una vez más a la "boro", un duro oponente con el que compartió la zona 7 en la fase regular del torneo.

Cachorros tuvo que luchar hasta la última fecha (6) para definir el primer puesto de su grupo, un objetivo que logró -por diferencia de goles- al imponerse en condición de local justamente ante el conjunto de Campo Quijano 4 a 2.

Si bien el resultado del último cruce marcó una diferencia a favor del club de zona Sur, en el primer cruce entre ambos (tercera fecha), Boroquímica cantó victoria en casa al imponerse por la mínima diferencia.

La serie entre dos equipos, que prometan dar un buen espectáculo, se definirá el domingo 21 este mes, en el estadio del tricolor.

En lo que respecta a la organización del partido, en principio, como sucedió en la fase regular,los dirigentes de la "boro" permitirían público visitante, aunque todavía no está confirmado.

Por otra parte, Sportivo Pocitos de Salvador Mazza, el otro equipo salteño que sigue en carrera, chocará con Atlético San Pedro (Jujuy). Todo indicaría que se jugará el domingo, a las 17, en el Norte de la provincia. El partido de vuelta será en tierras jujueñas.

Pocitos sacó pasaje a esta nueva instancia decisiva gracias a la sólida labor que tuvo el equipo, que logró remontar la serie (cayó en la ida 2-1) y superó a Mitre (Calilegua) por 3 a 1, en la revancha de octavos, y se quedó con el global por 4 a 3.