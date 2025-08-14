Central Córdoba vs. Lanús EN VIVO, minuto a minuto: en Santiago del Estero se juega la ida de octavos

Central Córdoba de Santiago del Estero ya recibe este jueves a Lanús, por la ida de la serie de octavos de final de Copa Sudamericana que enfrenta a ambos equipos argentinos. El partido se disputa a las 21:30 en el Estadio Madre de Ciudades yver a través de DSports. El árbitro es el peruano Kevin Ortega, quien es secundado desde el VAR por su compatriota Diego Haro.

Central Córdoba, que es dirigido por Omar de Felippe, está teniendo un año histórico, en el que participa por primera vez de torneos internacionales gracias a la consagración en la Copa Argentina 2024.

El equipo santiagueño quedó tercero en su zona de Copa Libertadores pese a haber hecho una grandísima fase de grupos en la que cosechó 11 puntos. Ya en la Copa Sudamericana, eliminó a Cerro Largo de Uruguay, conjunto al que superó con un cómodo global de 3-0.

Una fase de grupos muy prolija

Lanús, por su parte, tuvo una fase de grupos muy prolija, en la que terminó primero con 12 puntos, por encima de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Esto le permitió al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino clasificar directamente a los octavos de final y así evitar los playoffs.

El “Granate”, que ganó la Copa Sudamericana en 2013, quiere conseguir un buen resultado para volver con cierta tranquilidad a Lanús, donde se llevará a cabo el partido de vuelta el próximo jueves 21 de agosto.