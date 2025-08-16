Con un doblete de un exCentral Norte, Platense le ganó a San Lorenzo

San Lorenzo se fue con las manos vacías de Vicente López tras perder 2 a 1 ante Platense y, una vez finalizado el partido, Jhohan Romaña explotó contra el arbitraje. El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez, el exCentral Norte.

El defensor colombiano apuntó directamente contra Sebastián Martínez y aseguró que los fallos perjudican sistemáticamente al “Ciclón”: “Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados”.

El zaguero se refirió puntualmente a las expulsiones que marcaron el desarrollo del partido, donde consideró que la roja a Ignacio Vázquez, jugador de Platense, estuvo bien sancionada, pero cuestionó que inmediatamente se compensara con la salida de Alexis Cuello.

“La roja a Cuello fue una bobada. Para mí está muy bien expulsado el jugador de ellos y quiere compensar con el nuestro. Le pedí una explicación y me dice cualquier cosa. No sabe ni siquiera qué decir”, criticó Romaña.

Así quedó la tabla