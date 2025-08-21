Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil de los 400 metros combinados

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La nadadora argentina de 17 años, Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en la prueba de 400 metros combinados. Hein estableció un tiempo de 4:34.34 para así vencer en la final del torneo desarrollado en Otopeni, Rumania.

La nadadora llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

La marca de tiempo que estableció es nuevo récord nacional y sudamericano. El mismo era de Georgina Bardach, quien en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 nadó esa distancia en 4:37.51.

En aquella ocasión, Bardach obtuvo la medalla de bronce.

El tiempo logrado por la oriunda de Campana es además récord en la competición.