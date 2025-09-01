¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Fentanilo contaminado
El clima en Salta
CAUSA PAMI
Eliminatorias Mundial 2026
guerra entre Irán e Israel
caso de los audios
Afganistán
Donald Trump
Calendario de feriados
Deportes

Se confirmó quienes serán los artistas encargados de los shows en Argentina vs. Venezuela

​​​​​​​La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano fueron los elegidos para dar fiesta al duelo entre la "Albiceleste" y la "Vinotinto".
Lunes, 01 de septiembre de 2025 19:44
El próximo 4 de septiembre, en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental y la previa estará acompañada de música y una increíble fiesta.

A través de la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se confirmó que se presentarán tres shows en vivo para los hinchas: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes serán los encargados de animar la jornada desde temprano.

Por ello, se recomienda al público llegar con tiempo al estadio monumental, al menos dos horas antes, para poder disfrutar de los espectáculos antes del inicio del encuentro que marcará el final del capitán Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas.

Con entradas agotadas y un Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir firme en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, en lo que será un partido emotivo para los hinchas argentinos y el jugador del Inter Miami.

Cómo será el canje de entradas

El retiro de las entradas será en el estadio Monumental en los siguientes días y horarios:

  • Martes 02/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.
  • Miércoles 03/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.

Además entre la información importante se encuentra que:

  • Menores: a partir de los 3 años deben abonar platea de forma completa.
  • Personas con discapacidad: el ingreso debe gestionarse previamente en www.deportick.com. Quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada con anticipación, no podrán acceder el día del partido.

