Remontada épica: Argentina venció 3-2 a Finlandia en su debut mundialista de vóley

La Argentina tuvo un estreno de película en el Mundial de vóley que se disputa en Filipinas. El equipo dirigido por Marcelo Méndez superó a Finlandia por 3 a 2, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11, en un duelo de más de dos horas que se definió en un electrizante tie break.

El seleccionado Albiceleste comenzó con dudas, cediendo los dos primeros sets ante un rival firme en el bloqueo y con alto rendimiento en el servicio. Sin embargo, a partir del tercer parcial logró cambiar la historia. Con Pablo Kukartsev -máximo anotador con 20 puntos- y Palonsky como protagonistas del ataque, la Albiceleste encontró eficacia en la recepción y mayor presión desde el saque, lo que le permitió descontar y luego igualar el marcador.

En el cuarto set, cuando Finlandia volvió a despegarse (8-2), el equipo argentino reaccionó con un sólido trabajo en bloqueo-defensa y liderazgo de Kukartsev, que empujó a sus compañeros hasta el 25-22 que forzó el tie break. En el quinto y definitivo capítulo, la Selección tomó la ventaja con un bloqueo de Martínez, amplió la diferencia por errores finlandeses y selló el 15-11 que desató la celebración.

El próximo compromiso será este lunes 15 de septiembre a las 23.30 (hora argentina) frente a Corea del Sur, mientras que el cierre de la fase inicial será el sábado 20 a las 7 contra Francia.

La preparación de este plantel llegó con antecedentes positivos: Argentina conquistó el Memorial Wagner en Polonia tras vencer a potencias como el local, Serbia y Brasil, lo que reforzó la confianza del equipo a pesar de haber caído en su último amistoso ante el conjunto brasileño.

Esta edición del certamen introduce un nuevo formato: se juega cada dos años, participan 32 selecciones distribuidas en ocho grupos y los dos primeros de cada zona avanzan a los octavos de final. El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tiene como sede principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon (14.430 espectadores) y las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay (20.000 personas).