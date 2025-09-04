VIDEO. Así fue el segundo gol de Messi frente Venezuela, ¿el último en la Selección por Eliminatorias?

El capitán y astro Lionel Messi marcó el 3-0 de la Selección argentina frente a Venezuela en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el estadio Monumental de Núñez, la Albiceleste le ganaba 2-0 a la Vinotinto con un exquisito gol del propio Messi a los 39 minutos del primer tiempo y de Lautaro Martínez a los 31 del complemento.

Desde ahí, el partido fue un unipersonal de los campeones del mundo y, a los 35 minutos del segundo tiempo, el capitán argentino alcanzó su segundo gol en la jornada.

Tras un gran pase en profundidad hacía la derecha del área de Rodrigo de Paul, el delantero Thiago Almada desbordó y metió el pase atrás para Messi que definió con tranquilidad y puso el 3-0.