4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

VIDEO. Colombia goleó a Bolivia 3 a 0 en Barranquilla y clasificó al Mundial: cómo están las posiciones

El equipo de Néstor Lorenzo jugará su sexta Copa del Mundo.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 22:54
La selección de Colombia le ganó 3-0 a su par de Bolivia, en condición de local, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el mediocampista y capitán James Rodríguez abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo.

 

En el complemento, el delantero Jhon Córdoba marcó el segundo gol a los 30 minutos del complemento y Juan Fernando Quintero cerró la goleada a los 37 minutos.

Con este resultado, el equipo de Néstor Lorenzo clasificó a su sexto Mundial y volverá a la cita intercontinental tras ocho años, siendo la última presencia en la edición de Rusia 2018. El combinado colombiano cerrará su participación el próximo martes a las 20.30 horas ante Venezuela en condición de visitante.

Por su parte, los del Óscar Villegas pusieron en riesgo sus posibilidades de llegar a un posible repechaje intercontinental. Para alcanzar este ansiado séptimo puesto, Bolivia deberá ganarle a Brasil el martes en condición de local y que Venezuela no lo haga ante Colombia.

Temas de la nota

