Brasil, también adentro del Mundial 2026, le ganó a Chile sin despeinarse

La selección de Brasil goleó 3-0 a su par de Chile, por un encuentro correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y escaló hasta la segunda posición gracias al empate de Ecuador.

Los goles de los dirigidos por el histórico director técnico italiano Carlo Ancelotti, considerado como uno de los mejores de la historia, fueron Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes.

El encuentro fue un verdadero trámite para Brasil, que desde el comienzo del encuentro dominó a un rival que ya no tiene chances de disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 debido a la desastrosa campaña que realizaron en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que solo cosechó 10 puntos.

Así fue como Estevao consiguió abrir el marcador a los 38 minutos del primer tiempo, al definir con una pirueta en la línea tras una atajada del arquero chileno, Larwence Vigouroux.

Ya en el segundo tiempo, Brasil liquidó el encuentro con una ráfaga de goles promediando la media hora del complemento. Primero Lucas Paquetá estiró la ventaja con un cabezazo, luego de una tremenda jugada individual de Luiz Henrique, mientras que el encargado de cerrar la goleada fue Bruno Guimaraes, tras una impresionante combinación de toques en ataque.

Con este triunfo, Brasil llegó a los 28 puntos y escaló hasta la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que superó a Ecuador, que había igualado sin goles frente a Paraguay. Chile, por su parte, se sigue hundiendo en la última posición, con solo 10 unidades.

En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil visitará a Bolivia el martes, mismo día en el que Chile recibirá a Uruguay.

Así quedó la tabla de posiciones