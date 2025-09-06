Atlanta es el nuevo puntero de la zona de Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional

Atlanta consiguió un triunfo clave en Villa Crespo al imponerse por 1 a 0 sobre Güemes de Santiago del Estero por la trigésima fecha de la Primera Nacional por la Zona A.

El gol de Federico Bisanz, a los 36 minutos de la primera parte, le permitió al “Bohemio” quedarse con los tres puntos y trepar de manera transitoria a la cima de la tabla, donde cuenta con 51 unidades.

Por su parte, el “Gaucho”, dirigido por Pablo Martel, sigue comprometido en la lucha por la permanencia, al solo contar con 30 puntos, misma cantidad que tiene Arsenal.

Atlanta está a 7 unidades de Gimnasia y Tiro en la Zona, pero puede ser superado este domingo por Deportivo Madryn, que se enfrentará este domingo a Los Andes y, en caso de llevarse los tres puntos, llegará a las 53 unidades.

Central Norte y su zona

Otro de los duelos más esperados de esta fecha será entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy este domingo a las 14.15, donde el que se quede con el duelo llegará a lo más alto de la Zona B, donde se encuentra Central Norte.

El cuervo, precisamente, jugará este domingo su partido de la fecha 30, frente a Agropecuario, desde las 17, en el estadio Padre Martearena.

Central viene de perder el clásico contra Gimnasia de Jujuy por 1 a 0 en la fecha pasada.

