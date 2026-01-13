Luciano Benavides luego de la etapa 9 del Dakar 2026: "Tuve que sobrevivir"

La primera parte de la etapa maratón del Rally Dakar 2026 dejó un día complejo para Luciano Benavides. El salteño finalizó noveno en la novena etapa, disputada sobre 418 kilómetros cronometrados entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio en pleno desierto, y perdió el liderazgo de la clasificación general tras un error de navegación que lo obligó a correr gran parte del tramo en modo supervivencia.

Al abrir pista, una de las situaciones más exigentes en el Rally Dakar, Benavides fue el primero en enfrentarse a una indicación confusa en el roadbook. Sin huellas previas para orientarse, el margen de error se redujo al mínimo y el problema terminó costándole varios minutos.

Qué paso en el roadbook

"Hoy no fue mi mejor día. Había una nota complicada en el roadbook y fui el primero en llegar. Cometí un error y luego Daniel cometió el mismo. Fuimos varios los que estábamos perdidos en el mismo lugar”, explicó Benavides tras completar la especial.

El inconveniente se produjo en los primeros kilómetros de la etapa. Cuando lograron corregir el rumbo, el daño ya estaba hecho. “Cuando finalmente corregimos el error, ya había perdido unos nueve minutos”, detalló el piloto de KTM.

Con el cronómetro en contra y sin asistencia externa, Benavides debió cambiar la estrategia. “A partir de ahí, se trataba de sobrevivir hasta el final. Íbamos en un grupo de cuatro, lo cual no fue fácil”, resumió sobre el desarrollo del resto de la jornada, marcada por la exigencia física, la arena y la navegación extrema.

La etapa 9 fue la primera parte de la maratón, una instancia clave del Dakar en la que los pilotos no cuentan con asistencia mecánica y deben cuidar la moto para poder largar al día siguiente.

Pese a las dificultades, el salteño llevó la KTM hasta el campamento refugio sin daños mayores. “La moto está bien. Hay un pequeño corte en la rueda trasera, pero nada grave”, aclaró, llevando tranquilidad de cara a la segunda parte de la maratón.

Pensando en lo que viene, Benavides se mostró moderadamente optimista. “Largar de atrás mañana debería ser bueno. Mañana trataremos de llegar con la moto en condiciones y hacer lo mejor posible en cuanto a navegación”, señaló.

Con este resultado, Luciano Benavides quedó a poco más de siete minutos del líder de la general, en un Dakar que todavía tiene varias etapas por delante y donde los errores, la estrategia y la resistencia siguen siendo tan determinantes como la velocidad.