Deportes

Central Norte y Gimnasia empatan en el inicio del Triangular de Verano en el Martearena

El albo comenzó arriba en el marcador, pero el cuervo lo dio vuelta y por ahora se lleva la victoria. En el complemento, Juan Oviedo marcó empate para el albo. 
Viernes, 23 de enero de 2026 23:00
Foto: Javier Rueda
Central Norte y Gimnasia y Tiro empatan 2 a 2 por el  Triangular de Verano en el estadio Martearena.

El marcador se abrió a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Contin adelantó a Gimnasia y Tiro y puso en ventaja al “Albo”, que parecía encaminarse al descanso con el resultado a su favor.

Foto: Javier Rueda

Sin embargo, el “Cuervo” reaccionó sobre el cierre de la primera parte y logró la igualdad gracias al gol de Gonzalo Alvez, que apareció en un momento clave para cambiar el desarrollo del partido.

Ya en el complemento, Central Norte confirmó su mejor momento y a los 8 minutos Ramiro Enríquez marcó el 2 a 1, desatando el festejo azabache. Minutos más tarde, Juan Oviedo marcó empate para el albo. 

