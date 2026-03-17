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Deportes

EN VIVO: Lanús se lleva la victoria parcial 3-0 sobre Newell`s al finalizar el primer tiempo

Martes, 17 de marzo de 2026 19:00
EN VIVO: Lanús se lleva la victoria parcial 3-0 sobre Newell`s al finalizar el primer tiempo

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Terminaron los primeros 45 del partido que el Granate gana 3-0 a la Lepra. Con goles de Walter Bou (15' 1T, de penal) y Dylan Aquino (36' 1T y 39' 1T), el equipo local se está imponiendo en la Fortaleza.

Las estadísticas del encuentro entre Lanús y Newell`s del Apertura:

  • Tiros al arco: Lanús (4) VS Newell`s (2)
  • Fouls cometidos: Lanús (4) VS Newell`s (5)
  • Pases Correctos: Lanús (2) VS Newell`s (0)
  • Tarjetas Amarillas: Lanús (1) VS Newell`s (0)
  • Tiros Libres: Lanús (1) VS Newell`s (2)
Así llegan Lanús y Newell`s

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús viene de ganar en su encuentro anterior a Estudiantes con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 2 a favor.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Newell`s finalizó con un empate 1-1 ante Platense. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 8 tantos.

 

Bruno Amiconi fue el árbitro escogido para el partido en la Fortaleza.

Formación de Lanús hoy

Mauricio Pellegrino eligió una alineación 4-3-3 con Nahuel Losada en el arco; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo y Ramiro Carrera en el medio; y Eduardo Salvio, Walter Bou y Dylan Aquino en la delantera.

Formación de Newell`s hoy

Por su parte, Frank Kudelka presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Williams Barlasina; Martín Ortega, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano en el muro defensivo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera y David Sotelo en el centro del campo; y Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez y Luciano Herrera como delanteros.

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