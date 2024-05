Martín Maigua: "Vale la pena editar, hay libros que van a quedar en la historia de la literatura argentina"

¿Cómo se es editor de libros en estos tiempos? ¿El proyecto se sostiene con la venta? ¿Por qué publicar? Fueron a algunas de las preguntas que le planteamos a Martín Maigua, editor salteño creador del sello Editorial Nudista. La presentación de "La balada de las máscaras", de Leopoldo "Teuco" Castilla, en el Bellas Artes de Buenos Aires fue una fiesta; estuvieron la escritora Luisa Valenzuela, el artista visual Carlos Muslera, Castilla y Maigua. Siempre es grato encontrarse con el hecho estético de un libro.

El Tribuno dialogó con el editor afincado en Río Tercero, Córdoba, sobre su presente y el presente de muchos trabajadores de la cultura.

Termina la Feria del Libro de Buenos Aires y no estuviste...

No, no estoy en la Feria del Libro. Varios años estuvimos, hasta este año. Hemos llegado a tener un stand propio, participamos de una convocatoria para un espacio de la Feria llamado Nuevo Barrio, desde la Cámara del Libro y la organización de la Feria se daba este espacio para proyectos chicos y lo tuvimos en el 2015. Pero, más allá de ese espacio, siempre estuvieron nuestros libros en el stand de la Coop, que era nuestra distribuidora, y te estoy hablando ya de fácil 8 años. Pero el año pasado, hubo un click en la editorial, en pensar la forma de distribución de los libros... A mitad de año con la Coop decidimos que no nos distribuyan más los libros y empezamos a trabajar en un sistema de distribución propia y venta directa.

¿Qué implicó eso?

Implicó que los libros ahora estén en muy pocas librerías y por supuesto, que no estén nuestros libros en la Feria del Libro, en el stand de La Coop. Hoy trabajamos bastante con venta directa desde la tienda de la editorial, donde ofrecemos el envío gratuito. El precio es como si estuviera en librería, pero lo vendemos directamente y nos hacemos cargo del envío. Sí tenemos libros en algunas librerías que nos compran también un stock importante.

Es una forma de seguir...

Yo creo, y esto es para discutir o para charlar, y lo hablo con otros editores y vemos que es muy difícil sostener el sistema de consignación. Para nosotros ya no es del todo eficaz, no es positivo para Nudista, que produce sus libros de a pocos ejemplares, y menos en un contexto de inflación como el que tenemos desde hace tiempo.

¿Cómo se manejan entonces los sellos chicos?

No producimos de a 2.000 ejemplares. Cuando sacamos una novedad, sacamos de a 100 o en algunos casos de a 50; muchas veces hacemos una preventa y cuando se agotan esos ejemplares, que gracias a Dios pasa, recién imprimimos unos 200 más, y cuando esos se terminan volvemos a imprimir. Y así nos manejamos. Es decir, vamos analizando en cada caso con la cantidad de ejemplares a publicar y la cantidad de ejemplares que vendemos desde el inicio. Y tampoco nuestra editorial es una editorial de novedades, como editor apunto a que los libros tengan su tiempo, su recorrido sin prisas; no los sacamos ahora, los agitamos ahora y luego de unos meses ya le pasó el tiempo y vamos por otro... No, al contrario, prefiero que los libros encuentren sus lectores lentamente a que impacten en un principio y pasen desapercibidos en el futuro. La decisión es que el catálogo sea fuerte y se sostenga así a lo largo del tiempo.

Es un modo práctico en estos tiempos...

Es una forma de replegarse para enfrentar el contexto. Sé que lo que se espera de una editorial es que su crecimiento pase por cada vez producir más libros y que estén en más librerías y que salgan más baratos y cuando salgan novedades, que se las demos a los periodistas y a la gente de la cultura para que dispongan de ellos... Con esa idea yo no me siento cómodo, me interesa más que los libros vayan encontrando sus lectores y que junto a ellos vayamos transitando, en encuentros y actividades, la experiencia de la lectura, de la literatura. Hoy por ejemplo, comienza el taller Literatura Farrés y es una instancia donde se brinda esa experiencia. Ese es el crecimiento al que aspiro. Un crecimiento de los lectores del catálogo que no pase necesariamente por la compraventa de los libros.

La decisión es que el catálogo sea fuerte y se sostenga así a lo largo del tiempo".

¿Y cómo les está yendo?

Con lo que vendemos en nuestra página y lo que llevamos a ferias, para nosotros el saldo es todavía favorable. Obviamente, estamos preparados para esto, tenemos una página bien puesta, funciona bastante bien. Tengo aceitado el hecho de que cuando me compran un libro lo mando lo antes posible, tengo el sistema armado, está cerca al correo, imprimo la etiqueta, preparo el paquete y al otro día estoy enviando el libro, y llegan.

Te quería contar otra cosa... La inflación hizo que todo se dispare y los libros están caros, si bien hoy por hoy capaz en el súper te gastás $20.000 en tres cosas, pero decís "$20.000 un libro, está caro". Tenemos todavía esa concepción y, en realidad, es caro producir un libro. Uno de 100 páginas tiene un costo cada ejemplar de entre 5 y $7.000, está cara la producción por eso está caro el precio final. Y si a eso le sumás que nosotros nos hacemos cargo del envío -que es carísimo-, entonces ya no sé si es tan caro, y sin embargo yo sé que muchos no tienen esa plata. Entonces, nos propusimos vender los libros como si estuviesen en librería, los enviamos gratis y para la gente que no tiene la posibilidad de comprar, tenemos la Biblioteca Digital (https://biblio.nudista.ar/library), y la suscripción es de $1.200 mensuales. Un costo simbólico. La gente puede leer los libros desde cualquier dispositivo, desde una Tablet, desde el teléfono, desde la computadora, pero no se descargan. Está bien preparada la biblioteca, se lee cómodamente, incluso se puede cambiar la letra, agrandarla o achicarla, ponerla en blanco o en negro, se puede resaltar, tiene sus bondades. Obviamente, no es lo mismo que el papel, pero nos interesa que los libros se lean. No vivo de la editorial. ¿La editorial se sostiene sola? Sí. Se ha sostenido sola todo este tiempo porque cuando sí hubo que poner plata del bolsillo sí lo hemos puesto, después se recupera. Pero muchas veces para publicar un libro tuve que poner de mi plata, no es que sea redituable. Siempre he tratado de recuperar para que no sea una pérdida, porque si son pérdidas y pérdidas, uno ya se ve obligado a cerrar la editorial. Porque, por más que haya mucho amor al arte, no es sostenible un proyecto que solo da pérdidas. No tiene sentido.

Martín Maigua, Leopoldo "Teuco" Castilla, Luisa Valenzuela y Julio César Crivelli.

¿Vale la pena publicar libros en este contexto?

Mantengo la editorial con estas maniobras en la medida en que pueda, y creo que vale la pena porque hay autores, hay libros que sé que van a quedar y están marcando un camino en la historia de la literatura argentina. Entonces, ¿cómo no me voy a jugar por eso? Y también desde abril hemos puesto por mes dos o tres libros gratis. Es decir que ni siquiera hay que pagar para leer libros en Nudista. Y esto es como guiñarle el ojo a un lector. Si no tenés para el papel ni para la suscripción, tenés libros gratis de la editorial en la página.

... y para la gente que no tiene la posibilidad de comprar, tenemos la Biblioteca Digital (https://biblio.nudista.ar/library), y la suscripción es de $1.200 mensuales. Un costo simbólico. La gente puede leer los libros desde cualquier dispositivo".

¿Hace cuánto que venís publicando con Nudista?

El 2010 comenzamos. Ahora en julio cumplimos 14 años, y ya tenemos más de 100 títulos publicados.

Se sostiene el proyecto con la venta de libros.

No hay un financiamiento externo, no hay financista por detrás, no hay una empresa y nadie que esté poniendo plata en la editorial; salvo -como te digo- yo en algunas ocasiones, a lo largo de estos años. Ante la pregunta si se sostiene la editorial sola, te diría que hago malabares. Ahora si me preguntás si gano plata con editorial, no gano plata. Y si me preguntás perdés con la editorial, te voy a decir que cuando pierdo trato de recuperarlo. Porque es verdad que el catálogo que tenemos es muy jugado, tenemos libros muy jugados y sé que no es un catálogo de obras de moda, que la vamos a romper y que vamos a vender fácilmente. Hay muchos libros que hemos publicado sabiendo que son a muy largo plazo. Y hay otros que a los que les ha ido bien. Yo diría que los libros se van sosteniendo entre sí, hay libros a los que les va bien que permiten que otros libros que no les va bien, hablando de lo económico, puedan pertenecer al catálogo.

¿Se puede generalizar en tu sector?

Cuando te digo esto, hablo por mí, porque tengo muchos amigos editores que la están pasando bastante mal, están en la lona y las perspectivas son muy malas. Es una depresión muy grande en la que muchos proyectos van o vamos a caer, se va a hacer insostenible porque no hay una perspectiva de que va a cambiar en el corto plazo. En ese sentido, como sé que no gano plata o que no tengo la editorial para ganar plata, me puse a pensar en todo todas estas propuestas para este año. En este último tiempo hemos subido un montón de títulos digitalizados, hemos hecho muchos e-books, e incluso publicamos libros que aún no están en papel. El jueves subí "El punto idiota", que es de lectura gratuita en la página y no está en papel. Y tiene que ver también con un taller de lectura que hicimos el año pasado y que este año volvemos a hacer. Es sobre la obra completa de Pablo Farrés, a quien venimos publicando y, justamente, este sábado comienza el taller de lectura conducido por Agustín Conde de Boeck, otro autor nudista. Como el taller tiene un costo porque se le paga al tallerista, dijimos por lo menos que no estén obligados a comprar los libros y que las lecturas sean libres.

Yo diría que los libros se van sosteniendo entre sí, hay libros a los que les va bien que permiten que otros libros que no les va bien, hablando de lo económico, puedan pertenecer al catálogo".

¿Qué títulos publicaste en los últimos tiempos?

La página oficial https://nudista.com.ar/ te linkea a dos plataformas distintas, una es la tienda virtual donde vendemos los libros físicos y, por otro lado, está la biblioteca digital, que es por suscripción. En la tienda tenemos justamente los libros ordenados de los últimos a los más viejos. Y los títulos que este año saqué hasta ahora son cuatro, son todos salteños. Dos del Teuco Castilla, "Las coplas de los misterios" y "La balada de las máscaras", y otros dos de narrativa."Diosa mutante", de Mario Flores, y "La felicidad de los normales", de Daniel Medina, que si bien los presentamos el año pasado en la Feria del Libro de Salta, fue como un adelanto porque en realidad los libros los saqué este año, el ISBN es de 2024. Para la Feria imprimimos unos 30 ejemplares de cada uno.

La presentación de "La balada de las máscaras" se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, en abril.

Hablame del proyecto de publicar poemas del Teuco con fotos.

Es un proyecto hermoso. Estamos hablando de un papel ilustración, páginas a color con fotografías de las máscaras. Te cuento, las máscaras son de una colección de la escritora Luisa Valenzuela, ella colecciona máscaras de todo el mundo y el Teuco, como es amigo de Luisa, le propuso sacar fotos de las máscaras y así surgió "La balada de las máscaras". Los poemas y las fotos son hermosas. Es uno de los libros más lindos que hemos publicado en su factura estética. Hay mucha calidad. Ese libro, por ejemplo, sale $26.000 y hoy por hoy debería salir más caro por la calidad que tiene. Es un objeto de lujo tremendo.

Y los títulos que este año saqué hasta ahora son cuatro, son todos salteños. Dos del Teuco Castilla, "Las coplas de los misterios" y "La balada de las máscaras", y otros dos de narrativa."Diosa mutante", de Mario Flores, y "La felicidad de los normales", de Daniel Medina".

Lo presentaron hace un mes.

Es el décimo libro del Teuco en Nudista; es el autor a quien más libros le publicamos, y estamos trabajando en otro nuevo. Este libro ha sido toda una apuesta, ha costado mucho imprimirlo y en este contexto la venta anda medio floja todavía. Y es un lujo para nosotros hacer esta edición, es como una edición limitada. La presentación fue el mes pasado, a principios de abril. Una sala para 70 personas fue colmada en el edificio del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Estaba Luisa Valenzuela, Julio César Crivelli, presidente de la Fundación Amigos del Bellas Artes, estuvo por supuesto Carlos Muslera, el fotógrafo, y obviamente el Teuco. Y la gente acompañó. El Teuco y Luisa destacaron cómo se armó el libro, la invitación que ella le hizo cuando le mostró las máscaras de distintas culturas, y el Teuco con su libretita hacía anotaciones y después le propuso a Luisa que le prestara algunas máscaras o que vaya el fotógrafo Carlos Mulera. Así se trabajó el libro y, según Luisa Valenzuela, le dio permiso, pero nunca se hubiese imaginado que escribiera los poemas tan hermosos que escribió y que salga un libro tan hermoso como el que ha salido. Vuelvo a decirte, el libro quedó precioso.

El Teuco Castilla y su libro "La balada de las máscaras". Luisa Valenzuela el día de la presentación.

"La balada de las máscaras"

La obra del poeta Leopoldo “Teuco” Castilla se acrecienta con “La balada de las máscaras”, publicada por Editorial Nudista, proyecto asumido por Martín Maigua, también salteño.

"Las máscaras que dan origen a estos versos, seleccionadas cuidadosamente de la colección privada de la gran novelista Luisa Valenzuela, cobran vida en este libro. Rostros que, en su silencio, hablan", dice la noticia de la edición recientemente publicada.

"La palabra de Castilla, carnal y cósmica a la vez, resuena con una conmoción que inquieta el instante de aquel que tiene el privilegio de sumergirse en el mundo creado por el poeta", agrega el texto que acompaña el libro que también suma a su mundo fotografías de Carlos Muslera, un artista visual de reconocida trayectoria y gran obra.

Tres nombres -la de la narradora, el fotógrafo y el poeta- se suman a los fragmentos que se desprenden –voces al fin- de las máscaras.

¿Cómo nacieron los poemas de “La balada de las máscaras”? ¿Qué dice y qué no dice una máscara, un poema?

Una máscara es misteriosa de por sí, esconde y revela algo, y a la vez todos, en mayor o menor medida, usamos máscaras a lo largo de nuestras vidas. El lenguaje mismo es una máscara…

Una invitación a ingresar al mundo poético de las imágenes y las palabras.