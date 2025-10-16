¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Netflix
Envidiosa
Britney Spears
Alejandro Fantino
Martín Cirio
Conflicto en Medio Oriente
Lionel Messi
Aerolíneas Argentinas
Liam Payne
Gustavo Sáenz
Espectáculos

Martín Cirio desató indignación al burlarse de Thiago Medina tras su accidente: qué dijo

El influencer volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de hacer comentarios sobre la apariencia del ex Gran Hermano.
Jueves, 16 de octubre de 2025 18:46
El regreso de Martín Cirio, más conocido como "La Faraona", al streaming volvió a generar polémica, esta vez por sus desafortunados comentarios sobre Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, quien recientemente fue dado de alta luego de pasar 28 días internado en el hospital de Moreno tras sufrir un grave accidente en moto.

Durante una transmisión en vivo, Cirio reaccionó a las imágenes del joven, quien aún continúa en recuperación, y sus palabras fueron inmediatamente repudiadas en redes sociales.

En un tono burlón, el influencer comentó la nueva imagen de Thiago: “Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena, como de mujer, como de lesbiana, ¿no?”, expresó entre risas.

Pero lejos de detenerse, continuó con una serie de comparaciones que muchos usuarios calificaron como transfobicas y discriminatorias: “Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene el pelo corto, es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia. ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?”, lanzó Cirio, en un fragmento que rápidamente se viralizó.

Los comentarios provocaron una ola de repudio. En X (ex Twitter) y TikTok, cientos de usuarios lo acusaron de burlarse de la salud de Thiago, quien aún se encuentra atravesando un proceso de recuperación física y emocional.

Incluso seguidores históricos de La Faraona le reprocharon haber “cruzado un límite” y “recaído en discursos violentos”.

Temas de la nota

Temas de la nota

