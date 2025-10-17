VIDEO. La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica

Uno de los momentos más sensibles de la semana en MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo como protagonista a La Joaqui, durante la presentación de su plato, la artista se quebró al recordar su infancia en Costa Rica, país donde vivió gran parte de su niñez y atravesó situaciones que —según contó— marcaron su historia personal y su carrera.

La cantante se acercó a la mesa del jurado con un pollo con salsa y verduras, una receta que la trasladó directamente a su época escolar: “Viví en Costa Rica hasta los 15 años. Este plato me hace acordar al que comíamos en el colegio”, explicó visiblemente conmovida mientras Wanda Nara y los chefs la escuchaban atentamente.

Entre lágrimas, la intérprete de Butakera relató que su mamá decidió emigrar a Costa Rica en busca de un mejor futuro para ambas: “Mi mamá, fue mamá muy joven, trabajaba todo el día y hacía todo para que yo estuviera bien”.

Sin embargo, también reveló que no fueron años fáciles. Contó que, por falta de recursos, muchas veces debía lavar sola su uniforme escolar y que eso la convirtió en blanco de burlas: “Me decían ‘ahí viene la sucia’, y me dolía mucho, pero hoy lo agradezco, porque si no hubiera pasado necesidad, no sabría lo que es un lujo”.

La Joaqui explicó que esa etapa la ayudó a desarrollar una enorme fortaleza emocional y que cada obstáculo fue una enseñanza: “Le agradezco a mi mamá por haberme mostrado el valor del trabajo y del esfuerzo. Eso me mantuvo con los pies en la tierra siempre”, expresó.

Cuando su madre decidió regresar a la Argentina, ella optó por quedarse sola en Costa Rica, en busca de independencia: “Fue una decisión difícil, pero necesitaba encontrar mi camino”, reconoció. Esa elección la llevó a enfrentarse a momentos complejos, aunque también fue el inicio de su crecimiento personal.

Con el tiempo, regresó al país y empezó a escribir sus primeras canciones, dando los pasos que más tarde la convertirían en una de las figuras más influyentes del género urbano argentino.