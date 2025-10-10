Marixa Balli opinó sobre su posición en la polémica foto grupal de MasterChef Celebrity

Queda poco para el tan esperado estreno de MasterChef Celebrity en Telefe, pero el reality ya está otra vez en el ojo de la tormenta. Según trascendió, algunos participantes estarían enfurecidos con la reciente presentación del póster oficial, cuestionando la elección de posiciones en la imagen.

La infame foto grupal cuenta con la conductora Wanda Nara en el centro, rodeada del jurado Donato Di Santis, Damián Betular y Martín Martitegui; mientras que sobre ellos destacan las figuras de Maxi López, La Joaqui, Pablito Lescano y Diego Schwartzman.

Los demás participantes, muchos de ellos con gran trayectoria en los medios, tienen una posición menos privilegiada a los costados de la foto.

Marixa Balli, una de las participantes del reality, le adelantó a Intrusos detalles sobre su paso por la competencia y las heridas que adquirió en la cocina de Telefe.

“No estoy cortada, estoy golpeada porque me choqué yo sola en el mercado, después me quemé el cuello porque yo meto el cuerpo. Metí el codo en el horno porque me incorporo para hacer la comida, me meto adentro de la batidora”, confesó.

Sobre la polémica foto promocional, la ex angelita analizó las posiciones y reconoció a La Joaqui como figura principal: “El lugar de La Joaqui es sumamente lindo, es la número uno actual”.

Bajándole la importancia a las posiciones, opinó: “Esto no es un teatro donde hay cuatro artistas, y está la figura femenina, la figura masculina, acá somos un grupo. A mí me encanta, muy lindo”.