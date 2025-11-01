Con conductor confirmado: Telefe anunció cuándo arrancan los castings de Gran Hermano, Generación Dorada

A través de una promo en donde se dan a conocer los contenidos que llegarán en el mes de noviembre, Telefe confirmó que en el ante último mes del 2025 arrancarán los castings presenciales del ciclo conducido por Santiago del Moro.

Así el canal de las pelotas ya calienta la pantalla para su gran apuesta del 2026. Gran Hermano Generación Dorada busca ser el gran tanque del Prime Time del canal para el próximo año.

También, con esta promo difundida por el canal de Martínez se echa por tierra con los rumores que aseguraban que Santiago del Moro ya no sería de la partida en la temporada que se viene.