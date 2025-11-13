El fuerte pedido de Yanina Latorre tras conocerse quién es el nuevo abogado de Wanda Nara

El frente judicial de Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que Nicolás Payarola dejó de representarla en plena batalla legal contra Mauro Icardi.

La empresaria, que atraviesa una semana especialmente sensible por permanecer sin sus hijas, debió recurrir a otro profesional para continuar con la causa, sin embargo, la reacción de Yanina Latorre al ver el perfil del nuevo abogado sorprendió a todos.

La conductora de Sálvese Quien Pueda utilizó sus redes sociales para analizar quién es Diego Palombo, el penalista que tomó las riendas del caso y aunque en un principio se limitó a compartir su nombre y su especialidad, minutos después exhibió varios posteos del abogado que no le pasaron inadvertidos.

“Agradece los sanguchitos de miga en Instagram. Me vuelvo loca”, escribió Yanina, impactada por el estilo del letrado. La influencer mostró capturas de la cuenta del abogado, cuyo contenido generó una lluvia de comentarios entre sus seguidores.

Según Latorre, Palombo se habría apresurado a modificar su perfil tras notar la exposición repentina: “El abogado de Wanda borró los posteos marginales. Los tengo todos, de manual”, señaló, dejando entrever que el profesional siguió su movimiento en redes. Incluso agregó con ironía: “También le ayudé a subir seguidores. Tenía 400 y ya va por 600”.

Con ese panorama, la panelista lanzó una advertencia directa hacia Wanda Nara: “Que alguien cuide a Wanda”, exclamó en una de sus historias, marcando distancia con los métodos y la presencia pública del nuevo abogado.

El lunes anterior, Nicolás Payarola había realizado su último intento para favorecer a la conductora de MasterChef Celebrity.

Solicitó una medida cautelar para que Wanda pudiera conocer con precisión dónde, con quién y por cuánto tiempo estaría Icardi con sus hijas, además de pedir que Eugenia “La China” Suárez no tuviera contacto con las menores.

La Justicia rechazó el pedido por considerarlo insuficientemente fundamentado, ese revés terminó de sellar el final de la representación legal.

Mientras el futbolista disfruta de días con sus hijas en Argentina tras la autorización judicial, Wanda enfrenta simultáneamente conflictos legales, episodios de tensión emocional y una redefinición completa de su equipo de abogados.

Por ahora, Wanda no se pronunció públicamente sobre el cambio, pero su entorno asegura que seguirá de cerca cada movimiento en un caso que no deja de sumar capítulos.