En Orán "La Sirenita" se viste de gala para un mar de aventuras

La magia vuelve a resurgir en Orán. Los próximos 28, 29 y 30 de noviembre, en la Casa de la Cultura, la prestigiosa academia "Fusión Dance" realizará en festival de gala de fin de año con la puesta en escena de "La Sirenita", un clásico de Disney que deslumbra a cualquier público.

Fotografía y Diseño: Egía Saadi



La obra, que se podrá disfrutar a partir de las 21 horas, está organizado por las directoras y profesoras Andrea Bruno y Egía Saadi con la participación de unas 60 alumnas de la institución y contará con representaciones en los estilos danza clásica, jazz, árabe y español, que se adaptarán a la historia cinematográfica.

Cabe destacar que entre varias sorpresas en la interpretación del clásico y en donde se destaca un vestuario de primera calidad, también el espectáculo contará con actores invitados y bailarines locales.

Fotografía y Diseño: Egía Saadi



"Entre los actores está el profesor José Delgadino, que es el príncipe Eric en este caso. Nacho Torres, el artista y actor oranense, que trabaja en obras de teatro en la capital salteña y nos está ayudando con el asesoramiento teatral para las chicas", resaltó Saadi.

Fotografía y Diseño: Egía Saadi



En ese sentido también destacó la colaboración de la profesora Malena Aguirre para esta puesta en escena.

"Este año, al igual que el año pasado con la obra "Aladdín", habrá un gran despliegue de vestuario, con muchas personificaciones bien logradas. Tenemos un show de pantalla de fondo, pantalla LED con imágenes en movimiento", reveló.

Fotografía y Diseño: Egía Saadi



Las entradas pueden ser adquiridas en la escuela de Laprida 269 o por medio de las redes sociales de Fusión Dance Orán, tanto en Instagram como en Facebook.