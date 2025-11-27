La China Suárez cruzó a Juli Poggio por criticar su actuación: “Qué raro...”

inicia sesión o regístrate.
La China Suárez cruzó a Juli Poggio por hacer un desafortunado comentario cuestionando su rol de actriz en un streaming. A través de un tuit, la pareja de Mauro Icardi ventiló el pasado de la influencer
La controversia comenzó en RUMIS (La Casa) al hablar de la serie "Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda", protagonizada por Suárez. Aunque Lizardo Ponce reconoció que está enganchado con la producción, por lo bajo se escuchó un comentario de Poggio cuestionando la trayectoria actoral de la China Suárez
“¿Recién ahora actúa?”, se preguntó la ex Gran Hermano. “Sí, actúa hace años”, le respondió Ponce.
El clip, que fue publicado por la cuenta oficial del streaming, se viralizó en la red social X y le llegó a la actriz, quien no dudo en dejar una picante respuesta recordando el pasado de Poggio en la actuación.
La tajante respuesta de la China Suárez a Juli Poggio
La actriz contestó públicamente a la bailarina con un incendiario mensaje: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli", comenzó irónica.
“Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, lanzó lapidaria.
Por último, agradeció a Ponce por su comentario sobre la serie: “Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie”.