VIDEO. Dramático momento: un colectivero atropelló y mató a una mujer en plena Avenida Corrientes

Una mujer que cruzaba por la senda peatonal en la intersección de avenida Corrientes y Forest, en el barrio de Chacarita, Ciudad de Buenos Aires, murió luego de ser embestida por un colectivo.

Las cámaras internas del vehículo registraron cada instante del episodio, desde la maniobra del chofer hasta su reacción inmediata luego del hecho.

El chofer circulaba cuando, de improviso, la colisión generó un cuadro dramático. Una frase quedó registrada durante la asistencia: “¡Nooo, por favor! Llamo a la ambulancia”.

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas. En ellas se puede observar cómo el conductor, identificado por el número de interno 1330 y perteneciente a la empresa Lope de Vega, avanzaba con el giro permitido cuando ocurrió el impacto.

El colectivero tenía la vista orientada hacia adelante poco antes, aunque, en los segundos que precedieron al siniestro, se observa desde el video cómo desvía la atención hacia lo que aparenta ser una planilla de trabajo o hacia el espejo retrovisor. En el video también se puede ver que el conductor tenía el cinturón de seguridad colocado.

El operativo de urgencia, relatado en todos los testimonios, incluyó la rápida derivación de la víctima al Hospital Pirovano. Sin embargo, la hija de la víctima confirmó el fallecimiento de su madre en redes sociales.