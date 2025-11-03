Lali cautivó con un look urbano sin ropa interior y gorra de racing

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un look audaz y desenfadado, posando frente al espejo con una camiseta blanca translúcida que dejaba poco a la imaginación.

La remera, de manga corta y ajustada al cuerpo, llevaba la inscripción "LA QUE LE GANA AL TIEMPO". Su transparencia dejaba en evidencia que la cantante no llevaba ropa interior en la parte superior.

Para completar el atuendo, Lali eligió un jean tiro bajo, que dejaba al descubierto parte de su abdomen, y lo combinó con un cinturón negro con una hebilla metálica grande y detalles de tachas.

El toque distintivo del look lo dio una gorra de visera estilo "racing", que Lali llevaba puesta hacia adelante. La gorra presentaba un diseño colorido con motivos de llamas rojas y amarillas, y un patrón de cuadros blancos y negros, característico de las banderas de carreras.

Con esta elección de vestuario, Lali Espósito volvió a demostrar su personalidad atrevida y su habilidad para jugar con la moda, generando revuelo entre sus fans.