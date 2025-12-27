PUBLICIDAD

27 de Diciembre, Salta
Intento de homicidio
Inflación
Sergio Camacho
Ruta nacional 51
Anticonceptivos
Presupuesto 2026
emergencia sociosanitaria
aguinaldo
Espectáculos

Todo listo para la 26º edición del Festival de la Trucha

Se realizará el 2 y 3 de enero, con importantes artistas, gastronomía y otras expresiones culturales.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 01:01
La Poma en los Valles Calchaquíes abre los festivales del 2026.
La localidad de La Poma se prepara vara vivir la 26 edición del Festival de la Trucha. En escenario Eulogia Tapia, junto al Complejo Municipal de la hermosa localidad vallista, la cita será los días 2 y 3 de enero, de 23 a 1.30.

El encuentro está organizado por la Municipalidad de La Poma y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Cultura, en el marco del Programa Provincial de Difusión y Promoción de Fiestas Populares.

El festival destaca la trucha, producto que identifica a la región, proveniente de las aguas del Nevado de Acay, y combina la rica gastronomía regional, la música folclórica y otras expresiones culturales.

Gastronomía y música

La propuesta gastronómica incluye trucha, empanadas, cabrito, locro, cordero al horno de barro, queso de cabra y bebidas tradicionales, tales como la chicha.

La grilla artística contará con destacados artistas provinciales y nacionales. El viernes 2 de eneros se presentarán el Chaqueño Palavecino y Eulogia Tapia, y además Joaquín Sosa, Sentimento Mansero, Ternura, Grupo Jacha y la Academia Encanto Vallisto.

Mientras que el sábado 3 actuarán los hermanos Aguilera y Agua y Sol, entre otros renombrados artistas.

El Festival de la Trucha está destinado a todo público y convoca a familias y visitantes interesados en la cultura, la gastronomía y los paisajes del Valle Calchaquí, consolidándose como una propuesta que refleja el patrimonio cultural de La Poma.

 

Temas de la nota

