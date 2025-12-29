Angustia por la enfermedad de un integrante de Midachi

En una entrevista para el ciclo de Dante Gebel junto a sus compañeros de Midachi, el Chino Volpato relató por primera vez el proceso de salud que transitó.

Tuve una pequeña dificultad, cáncer, y la verdad que la pasé mal. Sí", confesó el humorista, cortando el clima de alegría con la crudeza de la verdad.

"La palabra cáncer es más fuerte que el hecho en sí", señaló, dejando en claro que el golpe emocional fue tan intenso como el físico. Según contó, el proceso no solo lo afectó a él, sino también a su entorno más cercano, especialmente a su familia, que atravesó momentos de angustia y de gran preocupación durante el tratamiento.

En ese contexto, Volpato remarcó el acompañamiento especial que recibió de Miguel del Sel, uno de sus compañeros, quien estuvo a su lado durante toda la temporada teatral que compartieron mientras él atravesaba la enfermedad. "Gracias a Miguel lo pude llevar adelante", indicó, visiblemente emocionado.

Una reacción en cadena

El humorista también reflexionó sobre cómo este tipo de diagnósticos generan una reacción en cadena: llamados, consejos, advertencias y opiniones que muchas veces aumentan la carga emocional del paciente. "Hay gente que te tranquiliza y otra que te dice que te prepares para lo peor. Todo eso te atraviesa", explicó.

Pese al duro momento que le tocó vivir, Volpato llevó tranquilidad al contar que hoy su estado de salud es favorable. "Estoy bien, estoy estabilizado", remarcó, aunque no dudó en definir todo el proceso como "un pequeño infierno".

Midachi, uno de los fenómenos del humor más emblemáticos de la Argentina, confirmó la semana pasada su regreso a los escenarios con varias funciones programadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires del 27 al 30 de agosto de 2026, en un show que será el último encuentro con su público tras décadas de carrera. Las entradas ya salieron a la venta a través de la plataforma oficial TuEntrada.com y en boletería del teatro.

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volverán a juntarse para repasar los personajes, sketchs y momentos más recordados de sus distintos espectáculos, con la promesa de humor, emoción y nostalgia para quienes los siguieron a lo largo de los años.