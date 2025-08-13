¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Mujer sin vida
Inflación
WhatsApp Web
Supercopa de Europa
ESports Arena
Canasta básica familiar
Copa Libertadores
Copa Argentina
Yuyito González
Copa Argentina
Mujer sin vida
Inflación
WhatsApp Web
Supercopa de Europa
ESports Arena
Canasta básica familiar
Copa Libertadores
Copa Argentina
Yuyito González
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Yuyito González a cuatro meses de su ruptura con Javier Milei: “Me encantaría estar en pareja”

La conductora y ex vedette se reconoció con ánimos de volver a encontrar el amor.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 19:11
Amalia Yuyito González. FOTO: LA NACIÓN
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ex vedette y conductora Amalia “Yuyito” González reconoció que tiene intenciones de “estar en pareja” a sólo cuatro meses de la ruptura de su noviazgo con el presidente Javier Milei y se mostró entusiasmada por conocer a alguien que la “impacte”.

En diálogo con el periodista Fede Flowers, la presentadora del magazine matutino sostuvo: ”Estoy súper bien. Estoy soltera, pero me encantaría estar en pareja porque reconecté con esto de estar en pareja después de muchos años donde me situé para mí sola y mi familia”.

 

“La visión de compartir e intercambiar con un otro me puso en un rol que me gustó mucho y se me encendió el motor. Recibo mensajes, pero mi manera de conectar es más personal me tiene que impactar de esa manera”, concluyó González.

“Yuyito” y el jefe de Estado terminaron su relación el pasado 13 de abril, con un vínculo de sólo once meses, luego de que el presidente finalizó, a su vez, un noviazgo también breve con la cómica Fátima Flórez quien confirmó que el mismo mandatario irá ver su obra en Las Vegas durante el próximo mes de septiembre.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD