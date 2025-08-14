El ballet "Raíces salteñas" de Metán brilló en un certamen nacional

El destacado ballet "Raíces salteñas" obtuvo importante logros en un certamen nacional que se desarrolló en Córdoba y sus integrantes fueron recibidos con mucha alegría y orgullo en la Metán, la "ciudad de la miel".

En La Falda obtuvieron el primer lugar en cuarteto de malambo menor con Francisco Torres, Martín Palma, Leo Coronel y Bruno Valdivieso.

También lograron el segundo galardón en conjunto tradicional menor en el certamen denominado Pequeños y Grandes Artistas 2025. Los integrantes agradecieron especialmente a los profesores Adriana Cazón y Gastón Torres.

"Después de maravillosos días en La Falda en el Certamen Nacional Pequeños y Grandes Artistas solo agradecer a Dios por estos momentos vividos, principalmente a nuestros bailarines por la entrega y el compromiso. Gracias mis Raíces Salteñas", dijo Adriana Cazón en sus redes sociales.

"También agradecer a quienes con su granito de arena nos ayudaron a llegar a cumplir nuestro sueño, gracias a Jose María Issa por tu aporte y apoyo a nuestros niños. Gracias a los padres que trabajaron arduamente para llegar.

El esfuerzo valió la pena porque tenemos campeones nacionales en conjunto de malambo, subcampeones en conjunto de danzas tradicional y el tercer lugar en solista de malambo femenino", destacó.

"Gracias a nuestro delegado Tony Soto por tu predisposición siempre. A nuestro equipo de trabajo y músicos Gastón Torres, Lautaro Vargas e Iván Sosa por siempre ponerse la camiseta y hacer que todo salga impecable. Tampoco quiero olvidarme de nuestro querido Club Tráfico, el lugar donde pasamos horas y horas de ensayo", señaló la profesora Adriana Cazón.