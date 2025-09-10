Un atrayente libro que recupera memorias de la tradición de la música folclórica argentina

La "Musas. Mujeres que inspiraron canciones folclóricas ", es el nuevo libro de la comunicadora Silvia Majul, que recupera memorias de la tradición de la música argentina que dialogan con el presente. Ya se puede reservar bajo el sistema de pre-venta en www.milcampanas.com.ar y desde el 1 de octubre estará disponible en formato papel.

Barbarita Cruz ("Jujuy Mujer"), Carmen Funes, ("La Pasto Verde"), Eulogia Tapia ("La Pomeña"), Felisa de la Fuente ("Zamba de Usted"), Lidia Haydée Margarita Bay ("Luna Cautiva"), Yolanda Pérez ("Zamba de Lozano", Leonor Marzano ("Madre Baile"). entre muchas más cuyas historias Majul reconstruye en el libro, siempre matizadas con entrevistas, diálogos y datos nunca antes publicados y que son el resultado de décadas de trabajo junto a los artistas de nuestra música.

El libro se completa con secciones dedicadas a las mujeres compositoras como Antonietta Paule "Nenette" Pepin Fitzpatrick, Carmen Guzmán, Teresa Parodi, entre otras; las bailarinas Beatriz Durante y Silvia Zerbini y una bella sección llamada "casuarinas" con hermosas historias que se resisten a toda clasificación. La vida de casi 50 mujeres de historias necesarias en la urdimbre de la música popular con el arte de Juan Delfini.

"Este libro de Silvia Majul, escrito con rigurosidad y una mirada política clara respecto de nuestro "ser mujer", nos pone frente al espejo de estos tiempos. Para ello rescata la memoria de aquellas "inspiradoras" que dieron origen a las piezas folclóricas más destacadas de nuestro acervo cultural con un criterio claro y contundente: absolutamente todas las musas que se mencionan en esta publicación son valiosas por sí mismas, inspiraron por sus ojos color de olivo o el revolear de su pollera. azul, pero -además, y fundamentalmente- por su espíritu inquieto, desafiante, valiente, guerrero", dijo Aracely Maldonado en uno de los prólogos.

"Cada mujer mencionada es un pedazo de nuestro suelo. Cada una lleva una lucha, un deseo, un amor, una pasión, una misión. Mujeres con nombre y apellido con las que debemos identificarnos porque hay sincronicidad en el universo a través del tiempo y también una obligación de las nuevas generaciones de tomar la posta, de sostener y alentar las dignas luchas pasadas. Hay una magia ancestral que nos ayuda a volver mejores en cada canción", agregó María de los Ángeles "Chiqui" Ledesma.

"Musas" es el segundo libro de Silvia Majul con editorial Mil Campanas. Este mismo año editó "Y esta zamba que canta y te nombra" , el tercer volumen de la colección Historia Social de la Canción dedicada a "La Amanecida", la obra de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo.

La autora

­Silvia Majul nació en Llao Llao, Río Negro, pero vivió en Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente está radicada en Unquillo. Es agente de prensa, realizadora audiovisual autodidacta y colaboradora en medios radiales, televisivos y gráficos desde hace tres décadas.

Como realizadora audiovisual dirigió "Un pueblo hecho canción, una película sobre Ramón Navarro" (2017), "El nombrador, una película sobre Daniel Toro" (2021) y -con dirección colectiva- el "El andariego, historia de un grupo vocal" (2024). También colaboró en la investigación y prensa de otras películas, produjo y fue guionista de ciclos para canales de Buenos Aires y Córdoba.