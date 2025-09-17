Salta vibra con la final regional de freestyle rumbo a la nacional anticops

La cultura urbana toma protagonismo en Salta. Desde las 16, en el anfiteatro de la Usina Cultural, España y Juramento, comenzarán las inscripciones para la Final Regional del Torneo de Freestyle rumbo a la Nacional Anticops. La competencia oficial arrancará a las 18, con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, el evento definirá quién se quedará con el pase directo a la primera edición de la “Copa Nacional Anticops” que se disputará el 20 de septiembre en Villa Carlos Paz, Córdoba.

La jornada cerrará el mini torneo Protocolo Freestyle y reunirá a los mejores competidores de la región: Octavio (8 pts), Emi SPP y Notsag (7 pts), K2 (6 pts), Bachi y Andrea Pirlo (5 pts), Low y Tex (4 pts). El campeón se llevará un premio en efectivo y el viaje todo pago para representar a Salta en la instancia nacional.

Además de las batallas, habrá instrumentales en vivo de “Babelgum Beats” junto a “Wasiando el Spot Vol.1” e intervenciones de artistas como Gabriel, Monkila, Shulian y Matuza, entre otros. El jurado estará integrado por Lilith, Matuza y Gabriel.

Con este encuentro, la ciudad busca acercar a vecinos y familias a las expresiones del freestyle y la cultura hip hop, en una tarde que promete ritmo, improvisación y talento joven.